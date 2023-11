Kryminalni zatrzymali oszustów, którzy na dane klientów wyłudzali sprzęt od operatora sieci Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu malborskiego w wieku 18 i 20 lat podejrzanych o dokonanie szeregu oszustw. Bracia, posługując się danymi klientów jednej z sieci telekomunikacyjnej zawierali z operatorem umowy na prowadzenie usług wraz z przypisanymi do nich sprzętami elektronicznymi, a następnie odbierali je w punktach odbioru paczek. Zatrzymani tym sposobem pozyskali sprzęt o wartości ponad 74 tys. złotych. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyźni w najbliższym czasie, na podstawie zawartych umów, mieli odebrać akcesoria elektroniczne o wartości prawie 146 tys. W mieszkaniu braci kryminalni znaleźli cały wyłudzony sprzęt. Zatrzymani usłyszeli 39 zarzutów dokonania wspólnie i porozumieniu oszustw. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek (24.11.2023) malborscy kryminalni, na podstawie uzyskanych wcześniej informacji, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 20 lat podejrzanych o dokonanie szeregu oszustw. Bracia z powiatu malborskiego pozyskali dane klientów jednej z sieci telekomunikacyjnych i od 17 listopada br. na te dane zawierali z operatorem umowy na prowadzenie usług wraz z przypisanymi do nich sprzętami elektronicznymi.



Funkcjonariusze zatrzymali 18-latka na gorącym uczynku, kiedy odbierał wyłudzony sprzęt z punktu odbioru paczek, a jego 20-letniego brata kilka minut później w miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania kryminalni znaleźli telefony, laptopy konsole i akcesoria elektroniczne o wartości ponad 74 tys. złotych. Policjanci zabezpieczyli również umowy ratalne zawarte na ten sprzęt, jak również sprzęt elektroniczny mogący służyć do popełnienia tego przestępstwa. Na podstawie znalezionych dokumentów mundurowi ustalili, że bracia zawarli kolejne umowy, gdzie w najbliższym czasie mieli odebrać sprzęt o wartości prawie 146 tys. złotych. Ponadto, podczas zatrzymania 20-latek posiadał przy sobie zawiniątko z białym proszkiem. Badania wykazały, że była to amfetamina. Zatrzymani zostali przewiezieni do policyjnego aresztu.



Śledczy przedstawili im 39 zarzutów dokonania wspólnie i w porozumieniu oszustw. 20-latek usłyszał 40. zarzut dotyczący posiadania narkotyków. Za popełnione przestępstwa braciom grozi do 8 lat więzienia.



( KWP w Gdańsku / kp)