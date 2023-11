Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu na tropie poszukiwanych za przestępstwa seksualne wobec małoletnich Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach realizacji swoich zadań prowadzą poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Niejednokrotnie pokazali, że trud włożony w szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych przynosi zadowalające efekty. Na przestrzeni 2023 roku zatrzymali kilku poszukiwanych, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, a popełnili poważne przestępstwa na tle seksualnym.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajmują się poszukiwaniami celowymi, do których zalicza się najpoważniejsze z przestępstw takie jak: zabójstwa, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, rozboje z niebezpiecznym nazrzędzeniem czy też udział w zorganizowanych grupach przestępczych.

Ponadto do zadań funkcjonariuszy należy również ściganie osób ukrywających się za przestępstwa seksualne wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Polski Kodeks Karny w sposób szczególny chroni dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Każdy sprawca popełniając takie przestępstwo musi liczyć się z zaostrzoną odpowiedzialnością karną.

Dzięki codziennym staraniom i ciężkiej pracy wrocławskich „łowców głów” w 2023 r. zatrzymano już 7 osób, które dopuściły się przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Jednym z poszukiwanych listem gończym był 20-latek, podejrzany o dokonanie przestępstwa na te seksualnym. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w wyniku skomplikowanych działań operacyjnych ustalili, iż poszukiwany pracuje na terenie Niemiec i w dniu 19 października 2023 r. będzie wracał do Polski. Wraz z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim – Oddziału Celnego w Świecku, dokonano zatrzymania poszukiwanego na przejściu granicznym Świecko-Frankfurt.

Kolejnym sukcesem było zatrzymanie 51-letniego mieszkańca Wrocławia poszukiwanego listem gończym również za przestępstwo na tle seksualnym. Mężczyzna chcąc uniknąć ciążącej na nim kary od 1,5 roku ukrywał się przed organami ścigania. W wyniku wytężonej pracy operacyjnej, funkcjonariusze wytypowali mieszkanie na terenie Gdańska, które było kryjówką mężczyzny. Poprzez zmianę miejsca zamieszkania i zerwanie kontaktu z bliskimi czuł się bezkarny, aż do dnia 3 listopada 2023 r. , kiedy to w godzinach porannych 51-latek został zaskoczony przez funkcjonariuszy w trakcie wychodzenia z jednego z bloków mieszkalnych gdańskiego osiedla. Po zatrzymaniu został przewieziony do Aresztu Śledczego w Gdańsku, gdzie spędzi najbliższe 3 lata.

Ponadto w dniu na początku października br. , dzięki współpracy międzynarodowej zatrzymany został ukrywający się na terenie Szwajcarii 40-latek. Osoba ta była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna spokojnie żył w przekonaniu, że taki kraj jak Szwajcaria, zapewni mu bezpieczną kryjówkę i tym samym bezkarności. Nic bardziej mylnego. W sprawie podjęto współpracę z zagranicznymi organami ścigania za pośrednictwem ENFAST – europejskiej sieci poszukiwań celowych – komórka ta znajduje się w Biurze Kryminalnym KGP i zajmuje się koordynacją poszukiwań międzynarodowych za najbardziej niebezpiecznymi przestępcami. Ustalenia wrocławskich „łowców głów” zostały przekazane zagranicznym kolegom, którzy zatrzymali poszukiwanego. 40-latek najbliższe 2,5 roku spędzi w polskim zakładzie karnym, gdzie został przekazany w ramach procedur ekstradycyjnych.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocław

Źródło: Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu

