Policjanci uratowali psa, który przebywał w skrajnych warunkach Data publikacji 28.11.2023 Wczoraj policjanci z tczewskiej komendy interweniowali w jednej z miejscowości w powiecie tczewskim, gdzie właściciel znęcał się nad swoim psem. 50-latek przetrzymywał zwierzę w skrajnie trudnych warunkach. Mieszaniec nie miał dostępu do świeżej wody, a kojec, w którym przebywał, nie chronił go przed zimnem. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów, życie psa zostało uratowane. Psiak został zabezpieczony przez pracowników OTOZ Animals Tczew.

27 listopada policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Tczewie po raz kolejny udowodnili, że ich działania nie ograniczają się wyłącznie do ścigania przestępstw gospodarczych. Policjanci dzięki zdobytej informacji mogli skutecznie zareagować na przestępstwo, które dotyczyło znęcania się nad zwierzęciem. Po przeprowadzeniu własnych ustaleń funkcjonariusze wytypowali mężczyznę, który przetrzymywał psa w skrajnie trudnych warunkach. Zwierzę nie miało dostępu do świeżej wody, a kojec, w którym przebywało, nie chroniło go przed zimnem. Ponadto mieszaniec był zaniedbany. Jego sierść, która powinna stanowić jego ozdobę i oznakę zdrowia, wymagała pilnej pielęgnacji. Z powodu braku należytej opieki, sierść psa była pokryta błotem i resztkami odchodów.



Dzięki sprawnej reakcji policjantów, życie czworonoga zostało uratowane. Psiak został zabezpieczony przez pracowników OTOZ Animals Tczew, a 50-latek wkrótce usłyszy zarzuty. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat więzienia.