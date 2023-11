27-latka odpowie za zabójstwo konkubenta Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Trzymiesięczny areszt zastosował Sąd Rejonowy w Pabianicach wobec 27-latki podejrzanej o zabójstwo konkubenta. 39-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń zadanych nożem. Kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 25 listopada 2023 roku. Tuż po godzinie 20.00 oficer dyżurny pabianickiej Policji otrzymał informację, że w jednym z mieszkań na ulicy Kilińskiego znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Pod wskazany adres natychmiast zostali skierowani mundurowi z pabianickiej komendy. Policjanci bardzo szybko dotarli na miejsce. Przebywająca w lokalu kobieta nie chciała ich wpuścić do środka. Gdy w końcu weszli do mieszkania, zastali w nim nietrzeźwą 27-latkę oraz leżące w łazience zwłoki mężczyzny. 39-latek posiadał rany kłute klatki piersiowej.



Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków, wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Tego samego dnia, w sprawie zostały zatrzymane dwie osoby, 27-letnia kobieta i jej 45-letni znajomy. Oboje byli nietrzeźwi. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynikało, że wcześniej wspólnie z denatem spożywali alkohol. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. W toku prowadzonego śledztwa policjanci ustalili, że mężczyzna nie brał udziału w zdarzeniu i po złożeniu zeznań został zwolniony. Z kolei, pabianiczanka podczas składania wyjaśnień nie przyznała się do winy. Kobieta nie potrafiła powiedzieć co się wydarzyło, a przekazywane przez nią informacje już we wstępnym rozpytaniu były niespójne.



Wielogodzinna i skrupulatna praca kilkunastu policjantów pracujących przy sprawie od momentu jej zgłoszenia, doprowadziła do zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił prokuratorowi prowadzącemu śledztwo na przedstawienie zatrzymanej 27-latce zarzutu zabójstwa. 28 listopada 2023 roku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, sąd aresztował podejrzaną na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.



( KWP w Łodzi / kp)