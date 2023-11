Policjant po służbie udaremnił jazdę nietrzeźwemu kierującemu Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Mł. asp. Grzegorz Banaś pełniący służbę jako dowódca kompanii w Wydziale Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w wolnym czasie udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu. Funkcjonariusz, kiedy zorientował się, że mężczyzna jest po alkoholu postanowił odebrać mu kluczyki i zawiadomił policjantów z legionowskiej komendy. 35-letni kierujący renault prowadził pojazd mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Przewoził w tym stanie dwóch pasażerów. Dzięki czujności dowódcy kompanii być może nie doszło do tragedii na drodze.

W dniu wolnym od służby, w samo południe, mł. asp. Grzegorz Banaś, wychodząc z jednego z lokali usługowych w centrum Legionowa zauważył, że kierujący renault może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz natychmiast zareagował. W momencie podejścia do kierującego tym autem wyczuł silny zapach alkoholu więc natychmiast odebrał mu kluczyki do auta i powiadomił oficera dyżurnego legionowskiej komendy.

Po przyjeździe policyjnego patrolu na miejsce, funkcjonariusz przekazał ujętego mężczyznę umundurowanym kolegom. Przypuszczenia policjanta okazały się słuszne. 35-letni kierujący miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Ponadto od legionowskich śledczych usłyszał zarzut karny. O jego losie zdecyduje teraz sąd.

Taka postawa dowodzi, że policjant jest zawsze czujny i reaguje na przestępstwo nawet nie będąc w pracy.

Pamiętajmy!

Należy reagować w sytuacji, gdy widzimy osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu lub na rower. Takie zachowanie to nasz społeczny obowiązek. Powinno się wówczas podjąć działania zmierzające do niedopuszczenia takiej osoby do kierowania pojazdem, a w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, niezwłocznie powiadomić Policję.