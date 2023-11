Bo policjantem jest się zawsze... Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Łowicka dzielnicowa udowodniła, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale również w czasie wolnym. Sierżant sztabowy Aleksandra Jadach – z Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji łowickiej policji będąc po służbie w czasie wolnym dwukrotnie zareagowała, doprowadzając do zatrzymania dwóch nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu i spowodowali zdarzenia drogowe. Ponadto jeden z pojazdów był skradziony.

20 listopada 2023 roku po godzinie 16.00 dzielnicowa, wracając po służbie do domu, w miejscowości Piotrowice na drodze wojewódzkiej 703 Łowicz-Łęczyca zauważyła mężczyznę, wymachującego rękami. W pobliżu w rowie znajdował się samochód. Zatrzymała się, by udzielić pomocy. Mężczyzna oświadczył, że jadąc renaultem, zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie do rowu. Dzielnicowa wyczuła od mężczyzny woń alkoholu. W związku z tym powiadomiła dyżurnego łowickiej policji, który na miejsce skierował patrol. Badanie stanu trzeźwości wykazało aż 2,4 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci znaleźli w pojeździe butelki po alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, stracił również prawo jazdy. Usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości.

Do kolejnej, podobnej sytuacji doszło kilka dni wcześniej, kiedy podróżowała z mężem - funkcjonariuszem łęczyckiej komendy. 18 listopada br. przed godziną 23.00, będąc w czasie wolnym od służby, jechali drogą krajową numer 36 z Lubina w kierunku Ścinawy. W pewnym momencie, na wysokości miejscowości Siedlce, zauważyli w rowie pojazd leżący na dachu, a obok trzy osoby. Niezwłocznie zatrzymali się, aby udzielić pomocy. Kiedy podeszli, kobieta i dwóch mężczyzn oświadczyli, że nic się nie stało. Policyjne małżeństwo od wszystkich wyczuło silną woń alkoholu, w związku z tym dzielnicowa wykonała telefon na numer alarmowy 112, oczekując na przybycie umundurowanego patrolu z KPP Lubin.



Policjanci ustalili, że kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, wjechał do rowu, a następnie dachował. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Nikt nie przyznawał się do kierowania autem, zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Okazało się, że pojazd, którym się poruszali był skradziony z terenu Niemiec. Po wytrzeźwieniu zarzut kierowania volkswagenem w stanie nietrzeźwości usłyszał 32-latek z powiatu lubińskiego, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Musi on liczyć się z wyższym wymiarem kary, gdyż przestępstwa dopuścił się w warunkach tzw. recydywy. Starszy z mężczyzn 49-letni mieszkaniec Lubina usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu. Czyn ten jest zagrożony karą do 10 lat więzienia, ale podobnie jak jego kompan czyn popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa, zatem zagrożenie karą jest wyższe.