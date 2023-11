Wyjątkowe podziękowanie dla policjantów za ich zaangażowanie w poszukiwaniach Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Dewiza Polskiej Policji to „Pomagać i Chronić”. Za tymi słowami kryją się realne działania, jakie każdego dnia podejmują funkcjonariusze. Przybierają one różne formy. Priorytetem są te, w których stawką jest ludzkie życie i zdrowie. 20 listopada sulęcińscy policjanci, wspierani przez inne służby, poszukiwali seniorów, którzy zagubili się w lesie. Zapadający zmrok, deszcz i niska temperatura stanowiły poważne zagrożenie. Dzięki błyskawicznej reakcji mężczyzna i kobieta zostali odnalezieni. 72-latek podziękował mundurowym za ich zaangażowanie i profesjonalizm.

Służba w Policji związana jest z sytuacjami, które bardzo często wykraczają poza standardowe ramy czasowe pracy. Zgłoszenia, które otrzymujemy wymagają od nas pełnej gotowości do niesienia pomocy i ochrony obywateli. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest sytuacja, o której pisaliśmy zaledwie kilka dni wcześniej. Sulęcińscy mundurowi, wspierani przez inne służby poszukiwali seniorów, którzy zagubili się w lesie. Panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne – zapadający zmrok, deszcz oraz niska temperatura, stanowiły realne zagrożenie dla życia i zdrowia zaginionych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i sprawnej koordynacji działań, w niespełna dwie godziny funkcjonariusze dotarli do kobiety i mężczyzny. Byli oni w dobrym stanie, nie wymagali pomocy medycznej. Link do komunikatu opisującego zdarzenie znajduje się poniżej:

Szczęśliwy finał poszukiwań seniorów