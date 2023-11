Rodzina straciła wszystko w pożarze – policjanci zebrali dla nich najpotrzebniejsze rzeczy Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy Komisariatu Policji w Lubsku odpowiedzieli na apel, który zobaczyli w social mediach i zorganizowali zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby dla rodziny z Biecza, która straciła wszystko w pożarze domu. Mundurowi przypominają, że każdy z nas może pomóc, wpłacając datek na odbudowę domu.

W pożarze, do którego doszło 8 listopada 2023 roku, rodzina z Biecza straciła dach nad głową oraz cały swój dobytek. Na szczęście wszyscy domownicy zdążyli opuścić budynek i nikomu nic się nie stało. Na chwilę obecną, dom ten nie nadaje się do zamieszkania, trzeba go odbudować, a jego mieszkańcy potrzebują wielu rzeczy, które spłonęły podczas pożaru.

Policjanci i pracownicy Komisariatu Policji w Lubsku odpowiedzieli na apel, który zobaczyli w social mediach i zorganizowali zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby. Kiedy ktoś traci wszystko, cały swój dobytek i dach nad głową w jednej chwili, ważne żeby na swojej drodze spotkał ludzi o dobrych sercach, którzy potrafią bezinteresownie pomóc. Taką bezinteresowną pomocą wykazali się właśnie pracownicy i policjanci lubskiego komisariatu. Zebrana odzież, żywność i środki czystości zostały już przekazane na ręce pracownika Urzędu Gminy w Brodach, a w dalszej kolejności trafią do rodziny.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, cieszymy się tym klimatem, nie zapominajmy jednak o osobach, które potrzebują wsparcia i nie mogą w pełni tak, jak my cieszyć się z nadchodzących świąt. Każdy może pomóc wpłacając dobrowolną kwotę i wspólnie przyczynić się do odbudowy spalonego domu w Bieczu. Pomagajmy, bo dobro wraca!

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach