Pomoc policjantów przyszła w samą porę Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Dzięki szybkim działaniom policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum uratowali 14-latkę, która znajdowała się w kryzysie emocjonalnym.

Wczoraj (28.11.2023) rano z Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o 14-latce, która znajdowała się w kryzysie emocjonalnym i szukała pomocy u dyspozytora alarmowego. Natychmiast z pomocą ruszyli policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum sierż. Paweł Jakubowski i sierż. Natalia Grzywacz. Gdy podjechali pod wskazany adres, zauważyli, że w bloku na najwyższej kondygnacji klatki schodowej ktoś siedzi na parapecie okna, z nogami na zewnątrz budynku. Weszli do klatki schodowej, a następnie wyjechali na piętro. Zbliżyli się do dziewczyny siedzącej na parapecie, która nie zorientowała się, że podchodzą. Słyszeli, jak płacząc rozmawia przez telefon komórkowy. Gdy byli blisko, policjant złapał nastolatkę za rękę, a funkcjonariuszka pomogła mu ściągnąć ją z parapetu. Roztrzęsiona 14-latka z Tarnowa nie potrafiła wytłumaczyć, co tak właściwie chciała zrobić. Na miejsce przyjechała także załoga ratownictwa medycznego, która zaopiekowała się dziewczyną.

W tym przypadku mundurowi byli w odpowiednim miejscu i czasie.

Jesteś w kryzysie? Fachowcy od pomocy w rozwiązywaniu problemów czekają na Ciebie.

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego bezpłatny telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: https://centrumwsparcia.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu. Szczegółowe informacje na stronie https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Pomocą w kryzysowych sytuacjach służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresji https://stopdepresji.pl/