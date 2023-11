Zagubiony i wychłodzony błąkał się po mieście. Pomocy udzielili mu policjanci Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj Podczas nocnego patrolu policjanci zauważyli mężczyznę, który błąkał się po ulicach Ełku. Był zagubiony i zziębnięty. Okazało się, że to obcokrajowiec, który podczas podróży miał przesiadkę w Ełku, jednak uciekł mu autobus i dodatkowo rozładował mu się telefon. Nie mówił po polsku i nocą w obcym mieście zupełnie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Policjanci z troski o jego życie i zdrowie zawieźli go na noc do ogrzewalni i wskazali odpowiedni przystanek, z którego rano może wyruszyć w dalszą podróż.

Policjanci pomogli 25-latkowi, który nocą zmarznięty i zdezorientowany chodził po Ełku. Policjanci zwrócili na mężczyznę uwagę, ponieważ był ubrany nieadekwatnie do pogody i sprawiał wrażenie zagubionego w mieście. Sytuacja był alarmująca, bo temperatura spadła do -10 stopni.

Okazało się, że mężczyzna jest obywatelem kraju afrykańskiego, a mieszka aktualnie w Bydgoszczy. Jechał do Gołdapi i miał przesiadkę na dworcu w Ełku. Nie zdążył jednak na swój autobus. Dodatkowo rozładował mu się telefon i nie wiedział, co ze sobą zrobić nocą w obcym mieście. Przestraszony, zdezorientowany i zziębnięty chodził po obcym mieście, bez pomysłu na spędzenie nocy.

Policjanci wytłumaczyli i pokazali mężczyźnie, z którego miejsca na remontowanym dworcu następnego dnia może pojechać do wybranego miasta. Na noc policjanci zawieźli 25-latka do miejscowej ogrzewalni, za co był bardzo wdzięczny. Z ulgą przyjął to, że ma miejsce, w którym może w cieple poczekać na autobus do rana.



Mroźna pogoda może być groźna dla niektórych osób, np. starszych, chorych lub bezdomnych.

Empatyczna postawa i zainteresowanie się losem drugiego człowieka mogą uratować komuś życie i zdrowie. Policjanci podczas służb zwracają uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem, nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego tak ważna jest pomoc i przekazywanie informacji od mieszkańców.

Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy. Każda informacja o zagrożeniu wychłodzeniem jest sprawdzana przez policjantów.