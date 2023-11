Przekazali lek, którego nie można kupić - policjanci podzielili się krwią Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Czasem wystarczy niewiele, by uratować życie drugiej osobie. W żyłach każdego człowieka płynie drogocenny lek, który możemy podarować potrzebującym, jednocześnie dając im nadzieję. Nowosolscy stróże prawa kolejny raz oddawali krew podczas zorganizowanej zbiórki, w którą również włączyli się mieszkańcy powiatu nowosolskiego. Wśród policjantów wielu jest takich, którzy regularnie oddają krew, aby pomóc potrzebującym. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

Policjanci z Nowej Soli kolejny raz przyłączyli się do szczytnej akcji, mającej na celu ratowanie ludzkiego życia. We środę (29 listopada) dzięki zaangażowaniu Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli przed nowosolską jednostką Policji stanął mobilny punkt poboru krwi. Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących. Warto dodać, że siedem lat temu, kiedy po raz pierwszy przed Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli stanął autobus przeznaczony do poboru krwi pojawił się pomysł, aby utworzyć Honorowy Klub Dawców Krwi, zrzeszający policjantów i innych mundurowych. Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi obecnie liczy już kilkudziesięciu członków. Liczba policjantów deklarująca chęć niesienia pomocy stale rośnie. Do szczytnej akcji przyłączyła się Pani Komendant nowosolskiej jednostki- podinspektor Izabela Cul, która również podzieliła się swoją krwią.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku. Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.64 MB)