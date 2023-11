Wyróżnieni honorowi dawcy krwi w policyjnych mundurach Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Czterech milickich policjantów zostało wyróżnionych na uroczystej gali zorganizowanej przez miejscowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnie honorowe oddawanie krwi osobom potrzebującym. Łącznie wyróżnieni policyjni krwiodawcy oddali honorowo ponad 80 litrów krwi i nadal chcą dzielić się z innymi tym, co najcenniejsze – swoją krwią. To wyraźnie potwierdza realność hasła „Pomagamy i chronimy” eksponowanego między innymi na policyjnych radiowozach.

Uroczystość zorganizowana z okazji tegorocznego święta Polskiego Czerwonego Krzyża obyła się w środę 29 listopada w sali koncertowej Ośrodka Kultury w Miliczu. W gali uczestniczyli m.in. kierownicy wojewódzkich struktur Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektor wrocławskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, włodarze lokalnych samorządów, przedstawiciele różnych instytucji i firm z powiatu milickiego, uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich i podstawowych oraz licznie zebrani krwiodawcy reprezentujący różne zawody i środowiska. Wśród uczestników gali nie mogło także zabraknąć milickich policjantów na czele z Komendantem Powiatowym Policji insp. Mariuszem Tańskim.

Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla honorowych dawców krwi z terenu powiatu milickiego. Wśród wielu zasłużonych dawców krwi, za dotychczasowy „dar życia” wyróżnieni zostali:

medalem nadanym przez Ministra Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" odznaczony został asp. szt. Przemysław Mikrut, który przez 18 lat honorowo oddał już prawie 40 litrów krwi

odznaką pierwszego stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczony został asp. Przemysław Jarecki, który przez 14 lat honorowo oddał już ponad 23 litry krwi

odznaką trzeciego stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczony został mł. asp. Jacek Jarosz, który przez 8 lat honorowo oddał 8 litrów krwi oraz st. sierż. Marcin Szumiński, który przez 10 lat honorowo oddał blisko 10 litrów krwi

Wyróżnieni policjanci zgodnie twierdzą, że mają to szczęście, iż cieszą się dobrym zdrowiem i dopóki będą mogli, to nadal chcą pomagać osobom potrzebującym, honorowo oddając im to co najcenniejsze – swoją krew.