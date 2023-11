Areszt dla trzech osób podejrzanych o oszustwo "na policjanta"

Małżonkowie z powiatu wodzisławskiego byli przekonani, że pomagają mundurowym w schwytaniu przestępców i przekazali fałszywym funkcjonariuszom ponad 100 tys. zł. Intensywna praca radlińskich kryminalnych doprowadziła do szybkiego zatrzymania tych oszustów. Usłyszeli oni zarzut i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 8 lat więzienia.