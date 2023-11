Zielonogórski policjant Mistrzem Europy w Brazylijskim Jiu-Jitsu Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Sierżant sztabowy Radosław Czerny z Komisariatu I Policji w Zielonej Górze zdobył złoty medal i został Mistrzem Europy Jiu-Jitsu podczas IX Mistrzostw Europy Federacji CBJJP w Brazylijskim Jiu-Jitsu, które odbyły się 28 października w Luboniu. Gratulujemy i serdecznie życzymy kolejnych sukcesów!

Zielonogórski policjant sierżant sztabowy Radosław Czerny zawsze był aktywnym sportowcem. Przez ponad 20 lat grał w piłkę nożną i uprawiał amatorsko różne sportowe dyscypliny. Ponad 1,5 roku temu zainteresował się Brazylijskim Jiu-Jitsu, które zaczął intensywnie trenować. Bardzo szybko zaczął osiągać sukcesy w nowej dyscyplinie. Wiosną 2023 roku na turnieju Spring Open w Luboniu zdobył swój pierwszy złoty medal w kategorii 88 kg Masters. W czerwcu, w III Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych Brazylijskim Jiu-Jitsu sierżant Czerny zajął w swojej kategorii 3 miejsce, a w XX Pucharze Polski w Koninie srebrny medal w kategorii 88 kg Masters.

Sierżant sztabowy Radosław Czerny służy w zielonogórskiej Policji od 2016 roku, przez pierwsze lata w Wydziale Ruchu Drogowego, teraz jest funkcjonariuszem I Komisariatu Policji. Trenuje w zielonogórskim klubie Cyklon Brazylijskie Jiu-Jitsu Zielona Góra. 28 października 2023 roku sierżant sztabowy Radosław Czerny wziął udział w IX Mistrzostwach Europy Federacji CBJJP w Brazylijskim Jiu-Jitsu, które odbyły się w Luboniu. W swojej kategorii 88 kg Masters zdobył złoty medal i został Mistrzem Europy. Gratulujemy!

Policjanci pełniąc służbę dla społeczeństwa, nie tylko angażują się w utrzymanie porządku publicznego, ale także aktywnie uczestniczą w różnych formach aktywności fizycznej, w tym w uprawianiu sportu. Jest to nie tylko sposób na utrzymywanie kondycji fizycznej, ale także doskonała okazja do budowania zespołowości i współpracy. Sportowe przedsięwzięcia, takie jak turnieje piłki nożnej, koszykówki czy zawody lekkoatletyczne stanowią doskonałą platformę do integracji i wzmacniania więzi między policjantami. Co ważne, aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia psychicznego policjantów, pomagając w radzeniu sobie z stresem związanym z wymagającą służbą. Zaangażowanie w sport przyczynia się także do promocji zdrowego stylu życia wśród społeczności, której policjanci służą. Zielonogórskie policjantki i policjanci także są w tej grupie aktywnie uprawiającej sport i osiągającej sukcesy zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W szeregach zielonogórskiego garnizonu mamy drużyny piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, biegaczy, zawodników sportów walki, dyskobolkę czy mistrzowskiego zawodnika gry w kręgle. Jesteśmy dumni z naszych koleżanek i kolegów i życzymy im sukcesów.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze