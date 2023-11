Zatrzymana 26-latka podejrzana o oszukanie 90 osób

Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj

Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wyjaśnili okoliczności szeregu oszustw internetowych. Podejrzana o nie 26-latka za pośrednictwem jednego z portali sprzedawała produkty, które ostatecznie nigdy nie trafiały do kupujących. W ten sposób zostało oszukanych 90 osób z całego kraju. Kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia.