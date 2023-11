Komendant w drodze do pracy powstrzymał nietrzeźwego kierowcę

Oczekując skuteczności od swoich podwładnych, należy im dawać dobry przykład. Tak jak komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie, który udowodnił, że policjantem jest się cały czas, a nie tylko w godzinach pełnionej służby. Szef węgorzewskich policjantów w drodze do pracy zareagował na niepokojący styl jazdy kierowcy osobówki. Jak się okazało, kierujący autem 54-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i wkrótce dalszym losem nieodpowiedzialnego mężczyzny zajmie się sąd.

W czwartek (30.11.2023 r.) podinsp. Marcin Karmowski Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie jadąc do pracy zauważył, że osobowe audi porusza się w „niepokojący” sposób. Mając podejrzenie, że kierujący jest nietrzeźwy, poinformował dyżurnego. Na wskazaną przez niego trasę natychmiast został wysłany patrol prewencji. Policjanci zatrzymali kierującego i wtedy okazało się, że 54-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Węgorzewa teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Najlepszy przykład powinien iść z góry. Szef węgorzewskich policjantów udowodnił, że policjant reaguje zawsze wtedy, kiedy jest świadkiem łamania prawa. Jego reakcja być może zapobiegła tragedii na drodze, którą mógł spowodować nietrzeźwy kierowca.

Apelujemy do mieszkańców!

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na naszych drogach. Dlatego nie lekceważmy niepokojących zachowań na drodze. Jeśli zachowanie innego kierowcy na drodze lub w innym miejscu wzbudzi nasze podejrzenia co do stanu jego trzeźwości, zadzwońmy na numer alarmowy, by powiadomić o tym policjantów.

Kierowco! Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu, możesz wyrządzić krzywdę sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego. Grozi ci nie tylko grzywna i kara pozbawienia wolności, ale również ryzyko spowodowania tragicznego w skutkach wypadku.