Zielonogórski drifter potrącił 15-latkę. Sprawa trafia do sądu Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie młodego, 19-letniego kierującego BMW, który w środę (29 listopada) rano nie dostosował prędkości do panujących warunków i potrącił 15-latkę. To ten sam kierowca, który kilka dni wcześniej został ukarany wysokim mandatem za driftowanie na rondzie, a jego „wyczyny” zarejestrował miejski monitoring. 19-latek został rozpoznany przez policjantów ruchu drogowego.

Dwa tygodnie temu 19-latek demonstrował swoje „umiejętności” w driftowaniu na jednym z zielonogórskich rond, gdzie jeździły normalnie inne podjazdy. Wszystko zarejestrował wówczas miejski monitoring. Młody mężczyzna nie wyciągnął żadnych wniosków z wysokiego mandatu jakim został ukarany i w środę (29 listopada) nie dostosowując prędkość do drogowych warunków, wpadł w poślizg i swoim BMW potrącił 15-latkę idącą do szkoły.

Zgłoszenie o potrąceniu nastolatki na ulicy Modrzewiowej w Zielonej Górze wpłynęło do dyżurnego komendy miejskiej około godziny 8 rano. Przybyli na miejsce policjanci z Zespołu Obsługi Zdarzeń Drogowych ustalili, że młody mężczyzna kierujący BMW nie dostosował prędkości do panujących warunków, wpadł w poślizg i nie potrafiąc zapanować nad pojazdem, potrącił jego tylną częścią, idącą do szkoły nastolatkę. Podczas czynności, policjanci rozpoznali młodego mężczyznę, który około 2 tygodnie wcześniej został ukarany za driftowanie, czyli próbę jazdy w kontrolowanym poślizgu na rondzie. Powstaje więc pytanie, czy środowe zdarzenie było przypadkowe, czy też kierujący znowu specjalnie próbował wprowadzić pojazd w poślizg, co skończyło się potrąceniem dziewczyny. Zachowanie młodego kierowcy oceni teraz Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Policjanci zatrzymali 19-latkowi prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na konto 19-latka zapisanych zostało także 12 punktów karnych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, który za to wykroczenie może orzec karę grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

