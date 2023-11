Para funkcjonariuszy ze Starego Miasta uratowała topiącego się w Odrze mężczyznę Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Do niebezpiecznej sytuacji doszło w ostatnim czasie na wrocławskiej starówce. Patrol umundurowanych funkcjonariuszy skierowany został w okolicę Mostu Sikorskiego, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna będący w wodzie wyraźnie potrzebuje pomocy. Policjanci pilnie udali się we wskazane miejsce i szybko namierzyli mężczyznę wzywającego pomocy. Przy użyciu bojki ratunkowej oraz profesjonalnemu podejściu obojga mundurowych ta niebezpieczna sytuacja miał swój szczęśliwy finał. Wrocławscy funkcjonariusze kolejny raz apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z uroków wrocławskich rzek oraz ich okolic.

Kwadrans przed północą patrol policjantów z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto skierowany został w okolicę Mostu Sikorskiego. Interwencja była pilna, gdyż jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna, który z niewiadomych przyczyn wszedł do rzeki, nie może o własnych siłach wydostać się na brzeg.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Rzucając bojkę ratunkową, instruowali jednocześnie mężczyznę o tym, jak ma postępować. Dzięki profesjonalizmowi, jakim wykazali się mundurowi to niebezpieczne zdarzenie miało swój szczęśliwy finał.

Policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym na wrocławskiej starówce, nie ukrywają, że dość często podejmują działania ratunkowe wobec osób, które z różnych przyczyn znalazły się w Odrze.

Podkreślamy, że w granicach administracyjnych Wrocławia, na całym odcinku Odry, obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Apelujemy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z uroków wrocławskich rzek oraz ich okolic.

O tym, jak niebezpieczne potrafią być tego typu zachowania, na własnej skórze przekonał się 35-letni mężczyzna, któremu pomocy udzielił policyjny patrol.