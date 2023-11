Poszukiwany listem gończym od 1998 roku zatrzymany przez kryminalnych z Fordonu Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z Fordonu namierzyli 55-latka, który od 25 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci ustalili, że mężczyzna przyjechał z Niemiec do Bydgoszczy na uroczystość rodzinną. Już siedzi za kratami.

W 1998 roku 55-letni bydgoszczanin został skazany za inną czynność seksualną oraz kradzieże. Miał do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, zaczął się ukrywać poza granicami kraju. Wówczas, sąd wystawił za nim list gończy.

Przez ten cały czas był w zainteresowaniu policjantów. Wczoraj (29.11.2023) przyjechał z Niemiec do Bydgoszczy w związku z uroczystością rodzinną. O fakcie tym dowiedzieli się kryminalni z komisariatu w Fordonie.

Do zatrzymania 55-latka doszło wczoraj, przed południem, na ulicy Wiślanej w Bydgoszczy. Poszukiwany przyznał, że cały czas był ostrożny i na uroczystość przyjechał bezpośrednio z Niemiec, mając jednocześnie nadzieję, że kara się przedawniła.