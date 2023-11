Próbował uniknąć kontroli - po krótkim pościgu został zatrzymany Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z powiatu karkonoskiego zatrzymali mężczyznę, który nie zatrzymał się kontroli drogowej, gdyż kierował pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazom sądowym oraz wydanej wcześniej decyzji o dożywotnim cofnięciu mu uprawnień. 62-latek wyraźnie próbował uniknąć kontroli i odpowiedzialności karnej, a jego zatrzymanie nastąpiło dopiero po podjętym przez funkcjonariuszy pościgu. Po badaniu alkomatem okazało się, że ma aż 1,6 promila alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzuty w tej sprawie i teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali 62-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazom sądowym oraz dożywotniej decyzji o cofnięciu mu uprawnień.

Sytuacja miała miejsce 27 listopada 2023 roku po tym, jak około godziny 17.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy Skody przemieszczającym się bez włączonych świateł mijania i z urwanym lusterkiem w pojeździe. Wskazane auto zauważyli na ulicy 1 Maja w Szklarskiej Porębie i od razu postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej.

Dali mu wyraźny sygnał do zatrzymania, jednak kierowca nie zareagował w sposób prawidłowy, tylko przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w za nim pościg mając włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Zakończył się on po kilku kilometrach, gdy na trenie w jednej z mniejszych miejscowości powiatu karkonoskiego, uderzył on w znak drogowy. Mężczyzna porzucił auto i kontynuował ucieczkę pieszo, lecz szybko został zatrzymany.

Kierującym okazał się 62-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego, od którego w trakcie czynności funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że ma go on aż 1,6 promila w organizmie. Ponadto sprawdzenia potwierdziły, że kierował wbrew dwóm zakazom sądowym oraz dożywotniej decyzji o cofnięciu mu uprawnień.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a następnego dnia słyszał zarzuty w tej sprawie. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem i grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490

Film Film Próbował uniknąć kontroli - po krótkim pościgu został zatrzymany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film Próbował uniknąć kontroli - po krótkim pościgu został zatrzymany (format mp4 - rozmiar 24.64 MB)