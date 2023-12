Podjęte natychmiastowe działania i szybkie odnalezienie schorowanego seniora Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj Wałbrzyscy policjanci poszukiwali w środowy wieczór schorowanego 62-latka, który nie informując rodziny o swoich planach, wyszedł z miejsca zamieszkania i nie powrócił do domu. To miała być kolejna mroźna noc, dlatego bezpośrednio po zgłoszeniu przez rodzinę zaginięcia mężczyzny, funkcjonariusze rozpoczęli działania poszukiwawcze. To drugi w ostatnim czasie zaginiony, który już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia, został odnaleziony. Na szczęście nic mu się nie stało.

Przy każdym tego typu zdarzeniu powtarzamy, że zgłoszenia o zaginięciu policjanci traktują bardzo poważnie w ramach idei "pomagamy i chronimy". Tym razem niezwłocznie po otrzymaniu, przed godziną 21:30, takiej informacji od rodziny, dyżurny pierwszego komisariatu podjął decyzję o wdrożeniu działań poszukiwawczych.

Mundurowi pod okiem zastępcy komendanta tej jednostki od razu skierowali się w kierunku przystanków autobusowych oraz dworców kolejowych, gdyż ustalili, że już wcześniej seniorowi zdarzyło się wyjechać z Wałbrzycha i trafić do Strzegomia.