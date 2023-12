Policjanci włączyli się w świąteczną pomoc dla kombatantów

Data publikacji 01.12.2023

Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Opolu włączyli się w świąteczną akcję wsparcia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Policjanci zebrali na rzecz seniorów między innymi środki do pielęgnacji, herbatę czy słodkości. Sama akcja wciąż trwa. Policjanci wciąż zachęcają do przyłączenia się do świątecznego pomagania.