Policjanci uratowali trójkę dzieci przed zamarznięciem Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj To mogła być dramatyczna sytuacja. Dzięki interwencji policjantów zamieniła się w prawdziwą przygodę. Dwóch 11-latków oraz 9-letnia dziewczynka wpadli do głębokiej i stromej niecki na skateparku. Tak zwany bowl był zaśnieżony i mokry - nie sposób było wydostać się ze środka o własnych siłach. Kolejne próby sprawił, że dzieci były całe mokre, zmarznięte i zmęczone. Dopiero interwencja policjantów z Nysy odmieniła sytuację. Uratowane dzieci mogły ogrzać się ubierając policyjny mundur. Już było wesoło i radośnie. Dzieci po obserwacji medycznej wróciły do swoich domów. Zobaczcie nagranie z policyjnej kamery nasobnej.

28 listopada po godzinie 14 oficer dyżurny nyskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące uwięzionych dzieci w bowlu na skateparku przy ulicy Lompy w Nysie. Bowl to głęboka i stroma niecka, w której można jeździć na hulajnogach wyczynowych czy rowerach bmx. We wtorek, gdy bowl był zaśnieżony, śliski i mokry, okazał się poważną przeszkodą. Trójka dzieci - dwóch 11-latków i 9-letnia dziewczynka - wpadli do środka. Znajdowali się w trudnej sytuacji. Pomimo usilnych starań nie dali rady wyjść. Kolejne próby sprawiały, że byli już mokrzy, przemarznięci i zmęczeni. Wówczas jeden z chłopców postanowił zadzwonić na numer alarmowy 112. Przytomnie opisał całą sytuację, w której znajduje się razem z przyjaciółmi.

Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego. Przy skateparku mundurowi usłyszeli krzyki i wołanie dzieci o pomoc. Dostęp do skateparku był ograniczony poprzez zamknięte ogrodzenie, w pobliżu nikogo nie było.

Jeden z policjantów wszedł do bowla. Ze środka podawał dzieci drugiemu, który został na podeście rampy. Dzieci były zziębnięte oraz przemoczone. Widząc to funkcjonariusze bez wahania oddali swoją odzież, aby zapewnić im ciepło. Wówczas zrobiło się znacznie radośniej. Przykra sytuacja zamieniła się w prawdziwą przygodę i zabawę w policjantów.

Na miejsce interwencji oficer dyżurny wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego. Medycy udzielili dzieciom niezbędnej pomocy medycznej. O zaistniałej sytuacji policjanci poinformowali również opiekunów dzieci. Cała trójka cała i zdrowa wróciła do swoich domów.

Przypominamy, że podczas chwili rozrywki należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Drodzy rodzice, przypominajcie dzieciom, aby zawsze wybierały bezpieczne miejsca do zabawy. Rozmawiajcie ze swoimi pociechami. Informujcie je, że ogrodzenie lub zamknięcie danego terenu nie jest przypadkowe, ale ma na celu ochronę przed różnymi zagrożeniami.

Dzięki rozmowie i edukacji możemy zapewnić dzieciom bezpieczniejsze i przyjemniejsze chwile podczas zabawy. Dzielcie się z dziećmi wskazówkami, na co zwracać uwagę, aby wybierać miejsca bezpieczne i dozwolone do zabawy.

Zalegający śnieg i śliska powierzchnia rampy uniemożliwiła wydostanie się ze środka. Warunki pogodowe sprawiły, że dzieci bez pomocy naszych policjantów z drogówki nie wydostały by się na zewnątrz.

