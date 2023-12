Nie bądź obojętny – wraz z policjantami pomagaj osobom w kryzysie bezdomności Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj Gdy spada temperatura, powinna wzrastać ludzka życzliwość i chęć niesienia pomocy, szczególnie w stosunku do osób, których życiowa historia doprowadziła do kryzysu bezdomności. Okres zimowy jest dla nich szczególnie niebezpieczny. Lubuscy policjanci każdego dnia prowadzą kontrole - głownie pustostanów, w poszukiwaniu osób, które są zagrożone wychłodzeniem, a w skrajnych przypadkach, śmiercią z wychłodzenia. Bardzo ważne w tej materii jest Państwa wsparcie, w przekazywaniu informacji służbom o osobach wymagających pomocy.

Osoby będące w kryzysie bezdomności powinny być otoczone szczególną opieką. Okres zimowy jest dla nich skrajnie niebezpieczny. Minusowe temperatury stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego też, gdy wskazania termometru oscylują znacznie poniżej zera, powinna wzrastać ludzka uważność i życzliwość. Lubuscy policjanci podczas codziennych służb prowadzą kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W głównej mierze są to pustostany. Wchodzą do każdego pojedynczego pomieszczenia, podpiwniczeń oraz strychów. Nierzadko mają ze sobą termos z ciepłym napojem. Gdy napotkają osobę wymagającą wsparcia, przekazują informację gdzie może zjeść bezpłatny posiłek, a co najważniejsze kierują ją do najbliższej noclegowni. W tej materii ważna jest współpraca Policji z innymi instytucjami pomocowymi. Z całą mocą zachęcamy również Państwa do wsparcia naszych działań. Wystarczy zgłoszenie za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa o miejscy przebywania osoby bezdomnej lub kontakt telefoniczny z najbliższą jednostką Policji. W sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu należy niezwłocznie wykonać połączenie na numer alarmowy 112.

W załączeniu do artykułu zamieszczamy wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubuskiego. Przypominamy również o specjalnej, bezpłatnej infolinii o numerze 800 109 160, gdzie można uzyskać informacje o formach wsparcia w zakresie noclegu i wyżywienia.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie