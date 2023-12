Lubuscy policjanci dzielą się krwią - Ty też możesz zrobić to samo i uratować ludzkie życie! Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj Chociaż za oknem mróz, pod Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim czuć było ciepło i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Wszystko dzięki inicjatywie zbiórki krwi, w której wzięli udział policjanci i pracownicy Policji oraz gorzowianie. Dzielenie się „cząstką życia” jaką jest krew, ma szczególne znaczenie dla chorych, którzy potrzebują jej do powrotu do zdrowia. Pamiętajmy, że każdy z nas może dołożyć swoją „cegiełkę” i pomóc uratować ludzkie życie.

W piątek (1 grudnia) przed siedzibę Lubuskiej Policji podjechał biało – czerwony autokar, zwany popularnie krwiobusem. Ta wizyta oznaczała kolejną, szlachetną inicjatywę policjantów i pracowników Policji - jest nią chęć podzielenia się z potrzebującymi „cząstką życia”, którą jest ludzka krew. A ta ratuje życie wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują – chorym cierpiącym na ciężkie choroby, w stanach zagrożenia życia czy chociażby poszkodowanym w wypadków drogowych. Dlatego dzisiejsza akcja zgromadziła wielu entuzjastów krwiodawstwa – lubuskich policjantów i pracowników Policji oraz mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Mundurowi, którzy bardzo często włączają się w akcje krwiodawstwa i ratują ludzkie życie, wiedzą jak ważne i niebagatelne znaczenie ma ludzka krew. Pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. W konsekwencji takich zdarzeń bardzo często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Każda zebrana „kropla” krwi ma nieocenioną wartość dla człowieka, który jej potrzebuje.

Koncentrat krwinek czerwonych jest niezbędny w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To życiodajny lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każda osoba, która chce oddać krew musi wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

