Dzięki reakcji dzielnicowego być może nie doszło do tragedii Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj Wracając ze służby, zauważył starszego mężczyznę, który w nieadekwatnym do pogody ubraniu kierował się do centrum Szczekocin. 79-latek stracił orientację, a jego wypowiedzi były niespójne. Dzielnicowy udzielił mu niezbędnej pomocy. Mężczyzna trafił pod opiekę bliskich.

W środę, 29 listopada po godzinie 22.00 dzielnicowy ze Szczekocin wracał do domu po zakończonej służbie. W pewnym momencie zauważył znanego mu starszego mężczyznę, który o lasce szedł w kierunku centrum miasta. Aspiranta sztabowego Marka Grabowskiego zaniepokoiła nie tylko pora spaceru, ale i ubiór mężczyzny.

Na zewnątrz była ujemna temperatura, a 79-latek miał na sobie spodnie, koszulę, czapkę i buty. Reakcja dzielnicowego była natychmiastowa. Zatrzymał samochód i zaopiekował się seniorem, który choć zziębnięty, nie potrzebował pomocy medycznej. Aspirant sztabowy Grabowski wiedział, że mieszkaniec Szczekocin może mieć problemy z orientacją. O sytuacji powiadomił dyżurnego, a seniora zaprosił do ciepłego auta. 79-latek trafił do szczekocinieckiego komisariatu, skąd policyjny patrol odwiózł go do domu pod opiekę najbliższych.