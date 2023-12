Adoptowała psa, nad którym później się znęcała

Data publikacji 01.12.2023

Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko mieszkance powiatu zawierciańskiego, która znęcała się nad psem. O sytuacji zwierzęcia powiadomiła schronisko obca osoba, która przywiozła tam wychudzonego czworonoga. Pracownicy azylu dla zwierząt o zajściu poinformowali zawierciańskich policjantów. Suczka dochodzi teraz do siebie, a kobiecie grozi kara do 3 lat więzienia.