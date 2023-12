Zmienne warunki atmosferyczne to wyzwanie dla kierowców. Radzimy, jak być bezpiecznym na drodze Data publikacji 02.12.2023 Powrót Drukuj Sezon zimowy, to zdecydowanie najbardziej wymagający czas dla wszystkich uczestników ruchu. Warunki drogowe potrafią nieźle dać w kość, pokrzyżować plany, a nawet stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ważnym jest, aby zawsze kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i nie ulegać presji czasu. Pamiętaj, lepiej dojechać / dojść kilka minut później niż wcale. Apelujemy również o wyrozumiałość i wzajemną ostrożność w relacji kierowca – pieszy. Oto kilka wskazówek policjantów, jak bezpiecznie dotrzeć do celu.

Szanowni kierowcy i piesi - mamy zimę! Oznacza to, że warunki panujące na drodze są naprawdę wymagające. Temperatury wahają się od dodatnich do ujemnych wskazań. Przyjemnie promienie słońca szybko mogą zamienić się w opady deszczu i śniegu. Szczególnie trudne do podróżowania są poranki. Dziś powitał nas siarczysty mróz i śliska nawierzchniami, zarówno w odniesieniu do chodników jak i jezdni. Wszyscy musimy mieć świadomość jak w obecnej sytuacji, ważna jest wzmożona ostrożność. Policjanci przygotowali dla Państwa krótki poradnik „z życia wzięty”, jak być bezpiecznym podczas podróży.

Kierowco,

sprawdzony stan techniczny pojazdu! Bez tego ani rusz. Opony zimowe o prawidłowym bieżniku to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo Sprawny układ hamulcowy, oświetlenie oraz uzupełnienie płynów eksploatacyjnych. Gotowe? OK. Możesz ruszać, w drogę, ale najpierw…

sprawdzaj warunki pogodowe na następny dzień. Może okazać się, że musisz po prostu wstać kilka minut wcześniej, aby odśnieżyć auto i przygotować je do drogi. Pamiętaj, że wszystkie szyby pojazdu muszą zostać oczyszczone. Nie dopuszczalnym jest aby ruszyć w drogę, mając ograniczone pole widzenia.

Lepiej kilka minut później niż wcale, czyli stosuj się do ograniczeń prędkości, a przede wszystkim warunków na drodze. W przypadku oblodzonej nawierzchni, jedź nawet wolnej niż wskazują limity. Dzięki temu dajesz sobie czas na reakcję i opanowanie pojazdu, w przypadku poślizgu.

Pieszy,

„śpiesz się powoli”, a najlepiej wcale. Idąc do pracy, czy po zakupy uważnie stawiaj kroki na chodnikach, pasach czy chodząc po schodach. Śliska nawierzchnia sprawia, że utrata równowagi i upadek to kwestia sekund. Konsekwencje mogą być naprawdę bolesne.

Noś się kolorowo, a przynajmniej w jaśniejszych barwach. Szybko zapadający zmrok sprawia, że jesteśmy mniej widoczni dla kierowców. Wybór kolorowej odzieży na pewno ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dołożenie do tego elementów odblaskowych to najlepsza z możliwych opcji.

Obserwuj co dzieje się na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez pasy. Śliska nawierzchnia może skutecznie opóźnić czas reakcji kierowcy. W sytuacji zderzenia, pieszy nie ma najmniejszych szans w starciu z pojazdem. W najlepszym przypadku kończy się to poważnymi stłuczeniami lub złamaniami. Pamiętaj, że niedopuszczalne jest korzystanie w telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie