Zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów dla zatrzymanego niebezpiecznego przestępcy Data publikacji 02.12.2023 Powrót Drukuj Intensywne i wieloobszarowe działania policjantów z Dolnego Śląska realizowane ze wsparciem funkcjonariuszy z innych województw, które podjęte zostały natychmiast po zaistnieniu zdarzenia w rejonie ul. Sudeckiej we Wrocławiu, przyniosły pozytywne efekty w postaci zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Posiadający broń i usiłujący oddalić się 44-latek, został zauważony przez policjantów, a następnie obezwładniony. Niebezpieczny i poszukiwany listem gończym przestępca, który doprowadził do sytuacji, następstwem której są ciężkie obrażenia i hospitalizacja dwóch funkcjonariuszy, przebywa teraz w policyjnym areszcie. Podejrzany usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów i grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sytuacja ta miała miejsce 1 grudnia 2023 roku tuż po godzinie 22:30 na ulicy Sudeckiej we Wrocławiu, gdzie doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym. Niestety jej następstwem jest fakt, że obaj policjanci przebywają obecnie w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu w placówkach medycznych.

Niezwłocznie po informacji o tym zdarzeniu rozpoczęte zostały intensywne oraz wieloobszarowe działania poszukiwawcze, a także przystąpiono do szczegółowych oględzin miejsca, które to prowadzone były z udziałem prokuratorów z Dolnośląskiego Zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Policjantów z Dolnego Śląska decyzją Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wspierali też funkcjonariusze z innych województw. Podjęte działania przyniosły pozytywne efekty w postaci zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Posiadający przy sobie broń i usiłujący oddalić się interweniującym policjantom 44-latek, został obezwładniony i przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Ten niebezpieczny przestępca, musi się teraz liczyć z odpowiedzialnością karną za poważne przestępstwo. Podejrzany usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów i grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Obecnie funkcjonariusze prowadzą nadal czynności mające na celu kompleksowe wyjaśnienie okoliczności i odtworzenie przebiegu tego zdarzenia.

Policjanci składają serdeczne podziękowania dla Wszystkich osób, które w tym trudnym czasie przekazywały różnego rodzaju informacje będące następnie przedmiotem wykonywanych niezwłocznie ustaleń i sprawdzeń przez funkcjonariuszy, w tym pracownikom Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

