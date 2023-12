Bezpieczeństwo na drodze pod czujnym okiem kamer ICAM Data publikacji 03.12.2023 Powrót Drukuj Kamery monitorujące ICAM odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na drogach. W ścisłej współpracy z lokalnymi policjantami ruchu drogowego, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu za pomocą systemu ICam nadzorują zachowania kierowców, pieszych i cyklistów.

System ICAM umożliwia policjantom monitoring ruchu drogowego w dowolnym miejscu, umożliwiając skuteczne rejestrowanie nieprawidłowości zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów. Jego wykorzystanie w codziennej służbie ma na celu skoordynowane działania w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenia świadomości uczestników ruchu o konieczności przestrzegania norm bezpieczeństwa.



Dzięki zaawansowanej technologii ICAM policjanci mają możliwość błyskawicznego reagowania na sytuacje, w których dochodzi do naruszeń przepisów ruchu drogowego. System umożliwia nagrywanie zdarzeń, co stanowi nieocenione narzędzie dowodowe w przypadku potrzeby ścigania sprawców wykroczeń. Ponadto, działa jako prewencyjne narzędzie, które zwiększa świadomość uczestników ruchu o stałym monitoringu, co z kolei wpływa na poprawę ogólnej kultury drogowej.



W ostatnim czasie kamery ICAM „pilnowały” porządku w ruchu drogowym m.in. na drogach w powiecie białobrzeskim, ciechanowskim, garwolińskim, kozienickim, czy na terenie Sochaczewa. Kamery pojawiły się w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, organizowane były nielegalne wyścigi samochodowe, ale także mundurowi weryfikowali miejsca zgłoszone poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.



Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którzy popełnili wykroczenie, byli zatrzymywani przez mundurowych.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, poszanowanie praw innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo w większej mierze zależy od nas samych.



Działania z wykorzystaniem kamer są cykliczne.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/MS