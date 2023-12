Oddali cześć pamięci przyjaciela, z którym walczyli o bezpieczeństwo innych Data publikacji 03.12.2023 Powrót Drukuj Kwiaty i znicze przy pomniku upamiętniającym śmierć naszego kolegi podkom. Mariusza Koziarskiego, w Wiszni Małej pod Wrocławiem złożyli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Na miejscu obecny był także dowódca mł. insp. Wojciech Żmija. Mariusz, którego od 6 lat nie ma już z nami, zginął na służbie w trakcie akcji związanej z zatrzymaniem niebezpiecznych przestępców. Wypełnił słowa policyjnej roty ślubowania do końca, oddając swoje życie, aby inni mogli je zachować…

Już 6 lat upłynęło już od śmierci podkom. Mariusza Koziarskiego, który zginął na służbie w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku. Wcześniej jednak, będąc w domu, otrzymał on telefoniczną informację o ogłoszeniu alarmu bojowego i konieczności natychmiastowego stawiennictwa w jednostce. Kolega Mariusz był zawsze oddany służbie i realizował każde zlecane mu zadanie - perfekcyjnie i z pełnym zaangażowaniem. Przybył więc szybko do jednostki i został wyznaczony na dowódcę składającego się z pięciu funkcjonariuszy zespołu bojowego. Zadaniem policjantów było zatrzymanie bardzo niebezpiecznego przestępcy, który znajdował się wewnątrz kontenera z bankomatem zlokalizowanego w podwrocławskiej Wiszni Małej.

Podczas akcji doszło do dynamicznej wymiany ognia między sprawcą, a funkcjonariuszami pododdziału kontrterrorystycznego z Wrocławia. Sytuacja ta zakończyła się tragicznie, bo podkom. Mariusz Koziarski poniósł śmierć na miejscu.

Odejście naszego kolegi „Koziego”, bo tak właśnie nazywali go policjanci z pododdziału, była tragedią dla całej polskiej Policji. Formacja straciła świetnego i bardzo doświadczonego policjanta, który współdziałał z nami przez wiele lat i swoją postawą dawał przykład innym.

Składając mu hołd, gdyż bezapelacyjnie wypełnił do końca słowa policyjnej roty ślubowania, w imieniu swoim i wszystkich policjantów oraz pracowników dolnośląskiej Policji, kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu pojechali w miejsce, gdzie po raz ostatni działali razem. W Wiszni Małej przed pomnikiem upamiętniającym śmierć Mariusza, złożyli kwiaty i zapalili znicze, gdyż jak wiemy wszyscy, służąc Polsce oddał to, co miał najcenniejsze - własne życie.