Dzielnicowy, w czasie wolnym od służby, zatrzymał sprawców kradzieży. Jeden z nich był poszukiwany Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Policjant z posterunku w Zagórzu, podczas robienia zakupów, w czasie wolnym, podjął interwencję wobec mężczyzn podejrzewanych o kradzież alkoholu. Okazało się, że jeden z nich ukradł towar a drugi natomiast był poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary aresztu.

Do zdarzenia doszło w sobotę (2.12.2023) przed godziną 13.00, w Sanoku na ul. Lipińskiego. Dzielnicowy, będąc po godzinach pracy, robił zakupy w sklepie. Stojąc przy kasie zauważył dwóch mężczyzn, który chcieli opuścić sklep nie płacąc za towar. Widząc ochroniarza, który podejmuje wobec mężczyzn czynności, nie wahał się ani minuty i rozpoczął interwencję. Po przedstawieniu się i okazaniu legitymacji zatrzymał jednego ze sprawców i przekazał ochronie. W tym czasie drugi z mężczyzn opuścił sklep. Policjant wybiegł za nim i po chwili jego również przyprowadził ochroniarzowi.

Na miejsce przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze wylegitymowali sprawców kradzieży. Złodziejami okazali się dwaj mężczyźni w wieku 47 i 53 lat. Przy starszym znaleziono skradziony ze sklepu alkohol wartości prawie 60 zł, który ponownie wrócił do sprzedaży. Za kradzież będzie on odpowiadał przed sądem.