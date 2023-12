Dzięki policjantom z Rawy zaginiona 16-latka została odnaleziona w samolocie do USA Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania prowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej za zaginioną 16-latką. Nastolatka została odnaleziona w samolocie lecącym do Nowego Yorku. Dzięki natychmiastowej reakcji rawskich policjantów oraz zakrojonej na szeroką skalę międzynarodowej współpracy, zapewniono jej bezpieczeństwo i nie dopuszczono, aby opuściła zagraniczne lotnisko. Cała i zdrowa powróciła do kraju, gdzie została przekazana rodzicom.

30 listopada 2023 roku o godzinie 22.30 do rawskiej komendy policji, zgłosili się rodzice 16-latki, mieszkanki powiatu tomaszowskiego, których córka bez ich zgody najprawdopodobniej wyleciała do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z posiadanych od rodziców informacji wynikało, że córka miała znajdować się u koleżanki i u niej nocować. Gdy dziewczyna przestała odbierać telefon, zaniepokojona matka sprawdziła, że brakuje dokumentów jej dziecka, w tym paszportu. Nastolatka od jakiegoś czasu wspominała, że chciałaby zwiedzać świat i bardzo podobają jej się Stany Zjednoczone Ameryki. Gdy rodzice skontaktowali się z koleżanką, u której miała być ich córka, okazało się, że ich dziecko spełniło swoje zapowiedzi. Nastolatka na początku listopada bez wiedzy rodziców uzyskała zezwolenie ESTA i bilety w obie strony.

Na to niepokojące zgłoszenie bez chwili wahania zareagował oficer dyżurny z rawskiej komendy. Policjanci wydziału kryminalnego natychmiast zaczęli działać. Ustalili, że o godzinie 17.34 z lotniska w Warszawie wystartował samolot do Nowego Yorku, na którego pokładzie znajduje się poszukiwana nastolatka. Samolot miał wylądować przed godziną 2.00 czasu polskiego. Okazało się, że funkcjonariusze mają zaledwie 3 godziny, aby uniemożliwić jej opuszczenie lotniska w USA. Niezwłoczny kontakt rawskich policjantów ze Strażą Graniczną na lotnisku Okęcie, z Biurem Interpolu w Warszawie oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP doprowadziły do poinformowania strony amerykańskiej o tym zdarzeniu. Policjanci robili wszystko, aby dziewczyna cała i zdrowa mogła wrócić do domu. Kiedy nastolatka wylądowała w Nowym Yorku została objęta opieką przez pracowników przewoźnika i pod ich nadzorem umieszczona w samolocie powrotnym do Polski. 1 grudnia 2023 roku przed godziną 13.00 samolot z nastolatką na pokładzie wylądował w Warszawie, gdzie 16-latka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziców.