Skuteczna reakcja dzielnicowego - pomoc dotarła na czas Data publikacji 04.12.2023 Aspirant Tomasz Cehańczuk, podczas służby przemieszczał się ulicami Żar, nagle zauważył nietypowe zachowanie kierowcy samochodu osobowego. Natychmiast zatrzymał radiowóz i przystąpił do działania. Pasażerce udzielił pomocy przedmedycznej do czasu przybycia pogotowia.

W czwartek (30 listopada) dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żarach aspirant Tomasz Cehańczuk pełnił służbę na terenie miasta. Podczas przemieszczania się jedną z ulic w Żarach zauważył przed sobą samochód osobowy. Styl jazdy wskazywał, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Nagle samochód zatrzymał się, od strony kierowcy wysiadła zdenerwowana i roztrzęsiona kobieta, która podbiegła w stronę pasażerki. Funkcjonariusz ustawił radiowóz przed tym pojazdem i włączył sygnały świetlne. Omijając go, zauważył przez szybę, że pasażerka zachowuje się nienaturalnie. Szybko podbiegł do niej, nie mógł nawiązać z nią kontaktu, oddech był niewyczuwalny, a z ust wydobywała się krew. Natychmiast udrożnił drogi oddechowe i udzielił pomocy przedmedycznej, podczas tych czynności poprosił, by kierująca wezwała pogotowie. Po chwili pasażerka odzyskała świadomość. Na miejsce przybyło pogotowie, kobieta została przekazana pod fachową opiekę medyczną. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, ponieważ natychmiastowa pomoc przyszła na czas.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)