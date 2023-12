Wyłudził ponad 88 tysięcy podatku VAT na podstawie sfałszowanych faktur

Data publikacji 04.12.2023

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami w celu uszczuplenia podatku VAT. Na podstawie 57 faktur opiewających na ponad 383 tysiące złotych poświadczających nieprawdę na dostawę paliwa, 45-latek uszczuplił podatek Vat na ponad 88 tysięcy złotych. Mężczyzna nielegalny proceder prowadził od stycznia 2018 do sierpnia 2021 roku. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.