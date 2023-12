Brutalnie pobili 32-latka, który zwrócił im uwagę w autobusie Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna zatrzymali trzech sprawców, którzy w autobusie komunikacji miejskiej pobili 32-letniego mężczyznę za to, że zwrócił im uwagę, bo głośno krzyczeli i zachowywali się wulgarnie. Pokrzywdzony był bity i kopany aż do utraty przytomności. Z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Dwóch sprawców brutalnego ataku usłyszało już zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia. Natomiast nieletni agresor odpowie przed sądem dla nieletnich.

18 listopada br. o godzinie 23.00 policjanci z Jaworzna zostali wezwani na interwencję przy ulicy Grabańka w Jaworznie, gdzie w autobusie miało dojść do pobicia. Na miejscu czekał pokrzywdzony, który został pobity przez grupę trzech nieznanych mu mężczyzn. Jak ustalili mundurowi, 32-latek zwrócił uwagę dwóm młodym mężczyznom, aby nie zachowywali się w tak głośny i wulgarny sposób, z uwagi na innych pasażerów i miejsce publiczne. Mężczyźni w wieku 16 i 17 lat zareagowali agresją. Najpierw odgrażali się 32-latkowi. Następnie zadzwonili po swojego 20-letniego znajomego, który na kolejnym przystanku wsiadł do autobusu. Wtedy trzej mężczyźni wspólnie zaatakowali poszkodowanego, zadając mu uderzenia pięściami. Gdy w wyniku popchnięcia 32-latek upadł na ziemię, sprawcy zaczęli kopać go po głowie i całym ciele, aż pokrzywdzony stracił przytomność. Na miejscu policjanci udzielili mężczyzny pomocy, a następnie wezwali karetkę. Pokrzywdzony z licznymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Młodzi mężczyźni w wieku 16,17 i 20 lat uciekli z miejsca zdarzenia przed przyjazdem Policji. Jednak długo nie cieszyli się wolnością, gdyż sprawą zajęli się jaworzniccy kryminalni. Analiza monitoringu z autobusu oraz własne ustalenia spowodowały szybkie zatrzymanie sprawców brutalnego pobicia. Trzy dni później zatrzymani zostali 17 i 20-latek, którzy usłyszeli zarzuty pobicia i naruszenie czynności narządów ciała o charakterze chuligańskim, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku publicznego, za co sąd może potraktować ich surowiej. Prokurator objął ich policyjnym dozorem wraz z zakazem zbliżania i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. 16-letni sprawca również został zatrzymany. Jego dalszym losem zajmie się sąd rodzinny.



( KWP w Katowicach / kp)

