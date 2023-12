Dzielnicowi z Lubina uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem i utratą życia Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowi lubińskiej komendy, wspólnie z pracownikami socjalnymi pomogli bezdomnemu mężczyźnie, któremu groziło wychłodzenie organizmu. Przebywał on w altanie ogrodowej, gdzie schronił się przed mrozem. Wymagał natychmiastowej pomocy medycznej - miał widoczne ślady odmrożenia obu stóp. Dzięki pomocy służb mężczyzna szybko trafił pod opiekę lekarzy. Pamiętajmy! Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, nie zapominajmy o tym, że w naszym otoczeniu są osoby, które mogą potrzebować pomocy. Wystarczy jeden telefon i Ty też możesz uratować ludzkie życie.

Policjanci z lubińskiej komendy systematycznie prowadzą działania prewencyjne, które mają na celu między innymi niesienie pomocy osobom bezdomnym, samotnym i w trudnej sytuacji życiowej. Z uwagi na zimowe warunki i panujące niskie temperatury, patrole intensywnie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy.

Jedna z takich kontroli miała miejsce w miniony piątek. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wspólnie z pracownicami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas obchodu terenu, w jednej z altan ogrodowych, znaleźli mężczyznę, który jak się okazało, od pewnego czasu nie wstawał z łóżka. Miał już odmrożone stopy.

Policjanci natychmiast powiadomili o tej sytuacji pogotowie ratunkowe, okryli mężczyznę kocem termicznym i do czasu przyjazdu medyków monitorowali jego funkcje życiowe. Po przyjeździe ratownicy medyczni ocenili stan zdrowia mężczyzny jako ciężki, zagrażający jego życiu i zdrowiu. 58-latek został natychmiast przewieziony do szpitala i trafił pod opiekę lekarzy.

Dzięki sprawnej i natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy i pracowników socjalnych prawdopodobnie udało się po raz kolejny uniknąć tragedii.

Pamiętajmy! Okres jesienno-zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe czy altanki. Funkcjonariusze każdego roku monitorują sytuację tych osób. Oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - proponują przewiezienie do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie można zjeść ciepły posiłek i przespać się w bezpiecznych warunkach. Jeśli ktokolwiek ma wiedzę o miejscach, gdzie przebywają osoby w trudnej sytuacji życiowej, może zgłosić to również przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zaznaczenie miejsca zajmuje chwilę, a jednocześnie spowoduje, że patrole Policji będą kontrolować to miejsce. W ten sposób każdy z nas może uratować czyjeś życie.