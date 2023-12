Policjanci z Sieradza pomogli schorowanej seniorce Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci sieradzkiej drogówki młodszy aspirant Łukasz Balcerzak i starszy posterunkowy Szymon Kokot pomogli starszej kobiecie, która wieczorem samotnie poruszała się ulicami miasta przy pomocy balkonika. Okazało się, że mieszka ona samo poza Sieradzem i nie ma czym wrócić do domu. Policjanci, dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest priorytetem, zawieźli seniorkę do domu. Wzruszona kobieta na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu złożyła podziękowania za okazaną jej przez policjantów pomoc.

Służba w policji codziennie niesie ze sobą wiele wyzwań, funkcjonariusze muszą często zmierzyć się z nieoczekiwanymi sytuacjami. Jednocześnie praca w „niebieskim mundurze” daje mnóstwo satysfakcji, szczególnie, wtedy kiedy pomagamy innym ludziom. Udowodnili to dwaj policjanci sieradzkiej drogówki młodszy aspirant Łukasz Balcerzak i starszy posterunkowy Szymon Kokot, którzy nie pozostali obojętni na sytuację starszej kobiety.



Funkcjonariusze, którzy w godzinach wieczornych patrolowali ulice Sieradza zobaczyli poruszającą się o balkoniku kobietę. Z uwagi na późną porę i niesprzyjające warunki pogodowe, od razu podjechali do niej i zapytali, czy potrzebuje pomocy. Okazało się, że 73-latka była w przychodni i niestety nie ma już autobusu, którym mogłaby wrócić domu. Mieszka ona sama, kilkanaście kilometrów od Sieradza. Policjanci bez wahania zaproponowali, że zawiozą ją do domu. Kobieta bardzo dziękowała funkcjonariuszom, że nie pozostali obojętni na jej trudną sytuację. Wdzięczna kobieta następnego dnia osobiście przyjechała do komendy i na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu inspektora Piotra Bielewskiego, złożyła podziękowania za tak empatyczną postawę policjantów. Takie gesty uznania są niezwykle istotne dla funkcjonariuszy, a jednocześnie dają ogromną satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi.



( KWP w Łodzi / kp)