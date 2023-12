Uciekał przed policjantami, był pijany i poszukiwany Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Nowego Portu zatrzymali 39-latka z powiatu kartuskiego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed funkcjonariuszami. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym, a w organizmie miał 2 promile alkoholu. Po usłyszeniu zarzutów podejrzany zgodnie z dyspozycją sądu został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok.

W piątek rano, 1 grudnia policjanci z komisariatu w Nowym Porcie na ul. Czarny Dwór zauważyli kierującego oplem astra, który przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania kierującemu, który złamał przepisy. Mężczyzna nie zastosował się do tych poleceń, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą opla, dając mu polecenia do zatrzymania, przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Na ul. Olsztyńskiej przed jednym ze szlabanów uciekający kierowca zatrzymał pojazd, wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. Policjanci natychmiast obezwładnili go i zatrzymali. Po sprawdzeniu danych 39-latka z powiatu kartuskiego okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku do odbycia rocznej kary pozbawienia wolności za przestępstwo przywłaszczenia. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało, że 39-latek w chwili prowadzenia pojazdu był nietrzeźwy i miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Następnie zgodnie z dyspozycją sądu trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok.

Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz kierowania pojazdami.