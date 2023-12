Świadomość noszonego munduru także po służbie

Dzielnicowa z Namysłowa wracała ze swoją rodziną do domu. Było już ciemno, a trasa była zaśnieżona. W pewnym momencie zauważyła rozbity na poboczu samochód. Nie wahała się ani chwili i wybiegła na ratunek. Policjantka pomogła 18-letniemu pasażerowi forda. Młody mężczyzna mocno krwawił. Daria była na miejscu, aż do przyjazdu ratowników i kolegów z ruchu drogowego. Nasze hasło „Pomagamy i chronimy“ to nie tylko puste słowa, ale odpowiedzialność i poświęcenie drugiemu człowiekowi.