Trudne warunki na drogach i brak wyobraźni mogą doprowadzić do wypadku. Zachowajmy ostrożność Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj W miniony weekend na drogach powiatu puławskiego doszło do 15 kolizji i jednego wypadku drogowego. W większości przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości kierujących pojazdami do warunków panujących na drogach. W Puławach kierujący Mercedesem potrącił 6-latkę, która na przejściu dla pieszych spadła z sanek, a w Kurowie nietrzeźwy 42-latek wjechał Dacią do rowu. Apelujemy o rozsądek!

Miniony weekend był bardzo trudny dla kierowców. Opady śniegu, śliska nawierzchnia, niskie temperatury oraz słaba widoczność. W takich warunkach konieczna jest zwiększona ostrożność, rozwaga i wyobraźnia. Niestety niektórym kierowcom zabrakło tych cech.

Od piątku, 1 grudnia do północy, w niedzielę 3 grudnia na drogach powiatu puławskiego doszło do 15 kolizji i jednego wypadku. W większości przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości przez kierujących pojazdami do warunków panujących na drodze, niedostateczne obserwowanie drogi i brak ostrożności.

Przykładem takiej sytuacji jest sobotni wypadek w Czesławicach w gminie Nałęczów, gdzie 31-latek z gminy Markuszów kierujący Audi omijając prawidłowo poruszającą się pieszą, doprowadził do jej potrącenia. 48-letnia piesza z gminy Nałęczów, z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Niestety, w dwóch przypadkach przyczyną kolizji poza niedostosowaniem prędkości był alkohol wypity przez kierujących pojazdami. W Wólce Gołębskiej w gminie Puławy 38-latek kierujący Daihatsu, mając 2 promile alkoholu w organizmie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji. W Kurowie natomiast kierujący Dacią 42-latek z Puław mający 2,6 promila alkoholu w organizmie wjechał do rowu.

Z kolei w Puławach doszło do potrącenia 6-letniej dziewczynki przez kierującego Mercedesem. Z ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych, po którym 6-latka przejeżdżała na sankach, ciągniętych przez jej 64-letniego dziadka. W pewnym momencie dziewczynka spadła z sanek. Kierujący Mercedesem, nie zdążył zahamować i potrącił dziecko. Z ogólnymi potłuczeniami ciała dziewczynka trafiła do szpitala. Zarówno jej dziadek, jak i 37-letni puławianin kierujący Mercedesem byli trzeźwi. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Pamiętajmy, aby dostosować prędkość do rzeczywistych warunków drogowych i zachować większy odstęp od poprzedzających samochodów. Apelujemy także do pieszych. Przed wejściem na przejście dla pieszych rozejrzyjmy się i oceńmy odległość samochodu zbliżającego się do przejścia. Dajmy szansę kierowcy na reakcję i wyhamowanie samochodu. Idąc poboczem, w miejscu, gdzie nie ma chodnika, zwróćmy uwagę na pojazdy, które chcą nas ominąć, zachowajmy bezpieczną odległość. Pamiętajmy również o odblaskach.