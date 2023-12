Oczekujesz na przesyłkę? Uważaj na wiadomość o wstrzymaniu paczki! Data publikacji 05.12.2023 Powrót Drukuj Przed nami czas świątecznych zakupów. W poszukiwaniu prezentów odwiedzamy sklepy zarówno te stacjonarne, jak i internetowe. Robiąc zakupy w sieci, uważajmy nie tylko podczas zakupów, ale również w oczekiwaniu na doręczenie przesyłki. Oszuści nie próżnują. Dlatego, jeśli dostałeś sms z linkiem i informacją o wstrzymaniu paczki z powodu braku numeru ulicy na paczce, uważaj, żeby nie dać się złowić. Nie klikaj w otrzymany link! To jedna z metod działania oszustów, których celem są pieniądze znajdujące się na twoim koncie bankowym.

Przed nami okres świąteczny, w którym będziemy chcieli obdarzyć najbliższych upominkiem. Wielu z nas dużo wcześniej planuje zakupy i już teraz szuka wymarzonego prezentu. Pamiętaj, by zachować ostrożność, nie tylko podczas kupowania w sieci, ale również w trakcie oczekiwania na przesyłkę. Oszuści starają się być ciągle o krok przed nami i wykorzystają każdą okazję by przejąć twoje pieniądze. Dlatego, jeśli dostałeś sms z linkiem o treści: „Twoja paczka została wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczce. Zaktualizuj informacje o wysyłce ”, uważaj. Otrzymywane sms mogą zawierać różne treści, jednak cel jest zawsze taki sam. Przejęcie twoich pieniędzy. Zatem zadbaj o to by nic nie popsuło magii świąt i stosuj niżej wymienione zasady:

zawsze bądź ostrożny i nie ufaj nieznajomym;

nie działaj w pośpiechu;

nie wchodź na dołączone do wiadomości linki i nie loguj się przez nie na swoje konto bankowe (dotyczy to także otrzymanych wiadomości email);

zawsze zwracaj uwagę na logo, nazwę i adres URL strony internetowej. Sprawdzaj, czy po lewej stronie linku znajduje się mała kłódka oraz wyrażenie „https” świadczące o tym, że dane połączenie jest szyfrowane;

robiąc przelew, upewnij się o prawidłowości numeru konta adresata oraz przesyłanej kwoty;

zanim potwierdzisz otrzymany z banku kod do przelewu, upewnij się, czy widniejąca w treści sms kwota jest właściwa;

przypominaj o tych zasadach w rozmowie z rodziną i znajomymi, w ten sposób pomożesz im ustrzec się przed działaniem oszustów.

Ponadto planując zakupy przez Internet:

zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych;

logując się na konto sklepu internetowego unikaj ogólnodostępnych punktów do internetu;

sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu, pod który w razie wątpliwości możesz zadzwonić;

sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w którym masz zamiar kupować;

otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków. Na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy;

zamawiając sprzęt zapytaj, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi;

kupując telefon komórkowy zapytaj o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i dokumentacji;

staraj się unikać zakupów oraz sprzedaży przedmiotów poza aukcją, wówczas dochodzenie swoich praw jest utrudnione;

unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić z przestępstwa;

zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić dowód w sprawie;

nigdy nie udostępniaj swoich haseł.