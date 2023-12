Porywacze zatrzymani Data publikacji 05.12.2023 Powrót Drukuj Skierniewiccy kryminalni we współpracy z łódzkimi oraz wieruszowskimi policjantami zatrzymali 3 obywateli Gruzji podejrzanych o pozbawienie wolności 19-latki. Młoda kobieta została siłą zabrana przez mężczyzn z miejsca zamieszkania w Skierniewicach. Policjanci odnaleźli dziewczynę 180 kilometrów od Skierniewic na terenie Wieruszowa. Mężczyźni usłyszeli zarzut pozbawienia wolności kobiety, grozi im do 5 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

W piątek, 1 grudnia do skierniewickiej komendy zgłosiła się 43-letnia obywatelka Gruzji, która poinformowała, że jej 19-letnia córka została uprowadzona przez 3 Gruzinów. Policjanci Wydziału Kryminalnego natychmiast zaczęli ustalać mężczyzn, podejrzewanych o porwanie kobiety oraz pojazdu, jakim się poruszali. Nawiązali również kontakt z policjantami z wieruszowskiej komendy, KWP w Łodzi a także ze Strażą Graniczną. Szereg sprawdzeń i współdziałanie funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie Wieruszowa. 38, 37 oraz 33-latek zostali przewiezieni do Skierniewic, gdzie trafili do policyjnego aresztu.

Uwolniona przez policjantów 19-latka nie wymagała pomocy medycznej, ale była przerażona. W budynku skierniewickiej komendy policji czekała zrozpaczona matka. Od informacji o uprowadzeniu, do chwili odnalezienia 19-latki minęło 5 godzin. To dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu mundurowych młoda kobieta cała i zdrowa wróciła do domu.

W niedzielę, 3 grudnia po zebraniu materiału dowodowego prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. W poniedziałek, 4 grudnia sąd zdecydował, że mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach. Mężczyźni usłyszeli zarzut pozbawienia wolności 19-letniej kobiety. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.