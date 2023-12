Policjanci przestrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte stawy i jeziora Wczoraj w Łyśniewie mogło dojść do tragedii Data publikacji 05.12.2023 Powrót Drukuj Ujemna temperatura, która towarzyszy nam od dłuższego czasu spowodowała, że zamarzły stawy i większość jezior. Zimowa aura skłania nas do wybrania się na łyżwy lub ryby. Wczoraj w Łyśniewie Sierakowickim prawie doszło do tragedii. 29-latek podczas łowienia ryb na zamarzniętym jeziorze wpadł do wody. Dzięki czujności mieszkańców okolicy 29-latka udało się szybko wydostać z jeziora. Apelujemy o ostrożność!

Kartuscy policjanci od czasu mrozów zaczęli kontrolować zamarznięte akweny, pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. Zimowa aura skłania wiele osób do wybrania się na łyżwy lub ryby. Pamiętajmy, aby bezpiecznie pojeździć się na łyżwach najlepiej jest wybrać się na sztuczne lodowisko. Funkcjonariusze apelują szczególnie do wędkarzy, którzy mimo ostrzeżeń postanowią jednak wybrać się na ryby, aby pamiętali, że duże jeziora zamarzają znacznie wolniej i tafla lodu może być jeszcze zbyt cienka.

Wczoraj w Łyśniewie Sierakowickim prawie doszło do tragedii. Oficer dyżurny kartuskiej komendy otrzymał po godzinie 15:00 informację o tym, że pod mężczyzną, który najprawdopodobniej łowił ryby załamał się lód. Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol policji oraz służby ratunkowe. Dzięki czujności mieszkańca okolicy i szybkiej interwencji udało się wydostać z wody 29-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego. Przytomny mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację.

Przypominamy, że na jeziorach mogą występować miejsca, gdzie woda nie zamarza, lub lód jest bardzo cienki. W żadnym przypadku nie wchodźmy na zamarznięte rzeki lub tylko częściowo zamarznięte akweny wodne. Pamiętajmy o tym, by poinformować osoby najbliższe o tym, że wybieramy się na łyżwy lub ryby. W miarę możliwości zadbajmy o to, aby jeszcze ktoś był w pobliżu jeziora. Apelujemy do wędkarzy i miłośników jazdy na łyżwach, żeby zakupili w sklepach wędkarskich lub sportowych kolce asekuracyjne na lód. Przyrząd przypominający skakankę, którego rączki zakończone są ostrymi kolcami w razie załamania się lodu pomoże w wydostaniu się na powierzchnie i może uratować nam życie. Nigdy nie puszczajmy dzieci samych na lód!

Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze zabezpieczenia i sprzęt asekuracyjny nie zastąpią zdrowego rozsądku. Nie ryzykujmy niepotrzebnie swojego życia. Zbliżają się święta, zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych dzieci i zabrońmy kategorycznie korzystać im ze ślizgawek na stawach i jeziorach.



(KWP w Gdańsku)