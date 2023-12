Dała się oszukać. Uwierzyła „francuskiemu żołnierzowi” Data publikacji 05.12.2023 Powrót Drukuj 36-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego padła ofiarą oszustwa. Kobieta uwierzyła przestępcy, który udawał francuskiego żołnierza. Przez trzy miesiące wpłaciła na jego konto 56 000 złotych. Po raz kolejny apelujemy o zachowanie czujności i dystansu do informacji otrzymywanych za pośrednictwem portali społecznościowych. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast powiadomić Policję.

Schemat działania oszustów, którzy wzbudzają zaufanie, a nawet rozkochują samotne osoby, jest zawsze podobny. Nieświadoma ofiara za pośrednictwem komunikatora społecznościowego poznaje „przyjaciela”. Bywa, że relacja rozwija się dłuższy czas, nawet kilka miesięcy. Kiedy pojawiają się uczucia, oszust, wymyślając najróżniejsze kłamstwa, pozyskuje pieniądze od poznanej osoby. W taki sposób oszukana została 36-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pod koniec sierpnia kobieta za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych poznała mężczyznę o imieniu Martin. W trakcie rozmów oszust podawał się za francuskiego żołnierza.

Z korespondencji, którą prowadzili tygodniami wynikało, że ich relacja stała się bardzo bliska. Mężczyzna miał zakochać się w 36-latce, w planach pojawił się nawet ślub. W pewnym momencie kobieta została poproszona o pomoc. Chodziło o przesłanie pieniędzy. Szybko pojawiły się kolejne prośby. Mężczyzna wymyślał nieustannie nowe historie. Miał przebywać na misji, gdzie nie posiadał pieniędzy na żywność. Aby nie trafić do więzienia za zagubienie broni także potrzebował środków.

Wszystkie te opowieści niestety były wiarygodne dla 36-latki, która konsekwentnie wykonywała przelewy. Oszust zwodził obiecując, że wkrótce przyjedzie do Polski i ma niespodziankę dla ostrowczanki. Tłumaczył kobiecie, że otrzymał spadek po rodzicach, którzy zginęli w wypadku samochodowym. Miała to być suma miliona euro, które było zablokowane na jego koncie. Do ich odblokowania potrzebna była duża kwota pieniędzy, której on nie posiadał. Dla uwierzytelnienia całej sytuacji wysłał zgłaszającej link oraz hasło i login do swojego konta. Po jego otworzeniu 36-latce wyświetliła się 6-cyfrowa kwota.

Cyberprzestępca wykorzystał doskonale technikę manipulacji i był bardzo przekonujący czym doprowadził mieszkankę Ostrowca Świętokrzyskiego do wykonania przez nią licznych transakcji finansowych na podany przez niego rachunek bankowy. Kiedy z przekazanych pieniędzy „uzbierała się” pokaźna kwota kobieta zaczęła mieć wątpliwości. Wtedy zgłosiła sprawę policjantom. Łącznie 36-latka straciła 56 000 złotych.

Pamiętajmy! Zawierając nowe znajomości należy być ostrożnym w szczególności, gdy osoba, którą dopiero co poznaliśmy, oczekuje od nas przekazania pieniędzy lub innych kosztowności.

Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować Policję.