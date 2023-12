Kolejne natychmiastowo podjęte działania wałbrzyskich policjantów doprowadziły do odnalezienia schorowanego seniora Data publikacji 05.12.2023 Powrót Drukuj Wałbrzyscy policjanci poszukiwali dzisiaj w nocy schorowanego 62-latka, który nie informując rodziny o swoich planach, wyszedł z miejsca zamieszkania na Poniatowie i do późnego wieczora nie powrócił do domu. Bezpośrednio po zgłoszeniu przez rodzinę zaginięcia, ogłoszony został policyjny alarm dla policjantów pierwszego komisariatu. Dzięki przeprowadzonej akcji funkcjonariusze odnaleźli seniora w drugiej części miasta. Na 62-latka natrafił w rejonie ul. Topolowej, chwilę przed godziną trzecią w nocy, patrol ruchu drogowego. Na szczęście mężczyźnie, poza wyziębieniem, nic się nie stało.

W poniedziałek, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od najbliższej rodziny, o zaginięciu jej członka podjęta została decyzja o przygotowaniu działań poszukiwawczych jeszcze w porze nocnej. Senior miał opuścić w godzinach popołudniowych miejsce zamieszkania przy ul. Orkana i do późnego wieczora nie wrócić do domu. Mundurowi, którzy tego dnia byli już w służbie od razu rozpoczęli sprawdzanie miejsc, w których najczęściej pojawiał się 62-latek, kontrolowali główne ciągi komunikacyjne miasta oraz dokonali ustaleń w szpitalach.

Alarm niezwłocznie ogłoszony został dla całego stanu osobowego pierwszego komisariatu. Na miejsce przyjechał także przewodnik z psem służbowym. Po ponad dwóch godzinach poszukiwań mężczyzna znalazł się w zupełnie innym rejonie miasta, kilka kilometrów dalej. 62-latek nie był świadomy, że jego życie było zagrożone w związku z oddaleniem się od miejsca zamieszkania. Na szczęście seniorowi nic się nie stało. Po zakończonych poszukiwaniach został przez policjantów przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie najbliższej rodzinie.

Wałbrzyscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo apelują po raz kolejny do osób zajmujących się seniorami o uważniejszą opiekę. Najczęstszą przyczyną zaginięć w przypadku starszych osób jest zazwyczaj stan chorobowy. Bardzo często seniorzy cierpią na zaburzenia demencyjne związane z chorobą Alzheimera, przebytymi wylewami czy zawałami, a także wynikającymi po prostu z podeszłego wieku. W związku z tym najczęściej nie pamiętają drogi powrotnej do domu, nie potrafią też zapytać o drogę innych osób, ani skorzystać z udzielonych im wskazówek. Z racji wieku zwiększona jest też urazowość i wypadkowość, a po trafieniu do szpitala nie zawsze osoba starsza jest w stanie powiedzieć nam kim jest oraz kogo powiadomić o zaistniałej sytuacji.

Zapobieganie – ważne zasady:

Jeśli osoba starsza cierpi na zaburzenia pamięci, warto w jej odzież wszyć „metki” z danymi kontaktowymi, warto dodać informację o chorobach, czy przyjmowanych lekach ratujących życie.

Jeśli osoba przyjmuje leki, szczególnie te ratujące życie, należy dopilnować, aby zawsze je miała przy sobie.

Warto zadbać, aby osoba starsza wychodząc z domu miała przy sobie telefon z wpisanymi danymi do najbliższych. Ważne, aby był to odbiornik z baterią o długim czasie pracy.

Warto rozważyć zaopatrzenie osoby starszej w specjalny lokalizator pozwalający na szybkie zlokalizowanie miejsca przebywania, czy tez przekazujący informację o opuszczeniu rejonu zdefiniowanego jako bezpieczny.

Dobrze jest wiedzieć jaką garderobę posiada nasz bliski, tak abyśmy potrafili opisać jej wygląd w przypadku zaginięcia.

Jeśli nasz senior mieszka sam, należy co najmniej raz dziennie nawiązać kontakt, uczulić również sąsiadów, aby zwracali uwagę na niepokojące sygnały.

Warto znać miejsca, w które zwyczajowo udaje się nasz bliski, np. na spacery, czy też zakupy.

Działanie po zaginięciu:

Niezwłocznie powiadommy najbliższą jednostkę Policji.

Przygotujmy jak najwięcej informacji na temat seniora – jak był ubrany, gdzie zazwyczaj wychodził, jaki jest jego stan zdrowia.

Przeszukajmy najbliższą okolicę, pokażmy zdjęcie osoby zaginionej w okolicznych sklepach.

Sprawdźmy adresy znajomych, rodziny, informując ich o zdarzeniu, zaangażujmy ich do pomocy.

mł.asp. Paweł Noga