Dwóch agresywnych mężczyzn zaatakowało seniora – z pomocą ruszył policjant po służbie Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Sierżant sztabowy Eryk Chmielewski, w czasie wolnym od służby, zauważył na jednym z gorzowskich osiedli dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali seniora jadącego autem ze swoim wnukiem. Policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nie pozostał obojętny i ruszył z pomocą. Rozdzielił mężczyzn i nie pozwolił na dalszą agresję. Wezwany na miejsce patrol zatrzymał dwóch napastników, którzy usłyszeli zarzuty pobicia.

Na Osiedlu Europejskim w Gorzowie Wielkopolskim starszy mężczyzna wiózł samochodem swojego wnuka. Kiedy zatrzymali się na jednym ze skrzyżowań, drzwi ich auta otworzyło dwóch pijanych mężczyzn. Między seniorem, a nieznanymi mu mężczyznami doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w rękoczyny. W pewnym momencie dwóch agresorów zaatakowało starszego mężczyznę i zaczęło go bić po głowie.

W tym samym czasie, w pobliskim sklepie przebywał sierżant sztabowy Eryk Chmielewski, który robił zakupy w dniu wolnym od służby. Policjant Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdy tylko usłyszał krzyki dochodzące z zewnątrz, natychmiast ruszył z pomocą. Odciągnął on napastników od seniora i nie pozwolił na dalszą agresję. Na miejsce został wezwany patrol Policji. Do czasu przyjazdu mundurowych, sierżant sztabowy Eryk Chmielewski uspokajał sytuację i nie pozwolił by komuś stała się krzywda. Przybyli na miejsce interwencji policjanci zdecydowali o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w wieku 42 i 31 lat. Po wytrzeźwieniu, usłyszeli oni zarzuty pobicia za co zgodnie z kodeksem karnym grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Sierżant sztabowy Eryk Chmielewski swoim zachowaniem udowodnił, że policjantem jest się bez przerwy, a hasłem „Pomagamy i Chronimy” kieruje się nie tylko podczas służby, ale także w czasie wolnym.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim