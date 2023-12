Krakowscy policjanci wspólnie z rzeszowskimi funkcjonariuszami Służby Więziennej zabezpieczyli prawie 14 kilogramów narkotyków Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Pod koniec listopada br. krakowscy policjanci, prowadząc wspólne działania z funkcjonariuszami służby więziennej z Rzeszowa, zatrzymali na terenie Krakowa kilka osób podejrzewanych o przestępstwa narkotykowe. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóm zatrzymanym osobom zarzutów za przestępstwa narkotykowe.

Policjanci z Komisariatu Policji IV i V w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej Zespołu Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie z siedzibą w Rzeszowie od pewnego czasu prowadzili działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób zajmujących się wytwarzaniem oraz rozprowadzaniem narkotyków w zakładach karnych znajdujących się na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, oraz na terenie Krakowa. Na podstawie zgromadzonych informacji 23 listopada br. policjanci z Komisariatu IV w Krakowie i z Komisariatu V w Krakowie, wspólnie z funkcjonariuszami służby więziennej z Rzeszowa wspierani przez policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie udali się do dwóch mieszkań zlokalizowanych w rejonie Zabłocia oraz Podgórza Duchackiego, w których miały być ukrywane narkotyki.

Jak się okazało, policyjne ustalenia okazały się trafne, gdyż w lokalu na krakowskim Zabłociu mundurowi zabezpieczyli młynek do mielenia suszu oraz susz roślinny. Pod drugim adresem funkcjonariusze ujawnili natomiast worki z zawartością zbrylonych substancji, białego i różowego proszku, tabletki oraz susz roślinny. Ponadto mundurowi zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych oraz gotówkę. W trakcie prowadzonych czynności w jednym z mieszkań ujawnione zostało pomieszczenie przystosowane do wytwarzania nielegalnych substancji. W sumie policjanci zabezpieczyli prawie 14 kilogramów narkotyków.

W związku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze zatrzymali osoby przebywające pod tymi adresami. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóm mężczyznom w wieku 29 oraz 31 lat zarzutów posiadania oraz czynienia przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Ponadto młodszy z mężczyzn odpowie za posiadanie przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania środków odurzających.

Wobec zatrzymanych Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie zastosowała policyjne dozory oraz poręczenia majątkowe. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.