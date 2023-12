Podarowali swoją krew, zostali Mikołajami Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Przed budynkiem wodzisławskiej komendy odbyła się zbiórka krwi. Krew to najcudowniejszy prezent, jakim każda zdrowa osoba może obdarować innych. Policjanci wodzisławskiego garnizonu zostali Mikołajami, podarowując swoją krew.

Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zaparkował wyjątkowy ambulans. Wszyscy chętni mogli oddać w nim swoją krew. Akcja została zorganizowana dzięki współpracy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim, Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wodzisławiu Śląskim i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Hasło przewodnie wspólnej akcji to: "Podaruj swoją krew, zostań Mikołajem".

Niestety, nie wszyscy chętni mogli oddać swoją krew z przyczyn zdrowotnych. Taka informacja dla odpowiedzialnego dorosłego człowieka oznacza jedno - należy bardziej zadbać o swoje zdrowie. Zdecydowana większość "Mikołajów" oddała krew, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, za troskę i opiekę podczas oddawania krwi oraz za to, że swoją obecnością sprawili, że czas spędzony w ambulansie upłynął przyjemnie.

Krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Świadomość, że możemy uratować komuś życie, jest wartością nadrzędną. Krew i jej składniki, to dla wielu pacjentów w szpitalach jedyna szansa na życie lub powrót do zdrowia. Jej źródłem jest drugi człowiek. Krwi nie można bowiem wyprodukować, dlatego tak ważne jest jej stałe pozyskiwanie.

Zachęcamy do regularnego oddawania krwi, a wszystkim dzisiejszym "Mikołajom" z całego serca dziękujemy.

Zobacz też: