Policjanci eskortowali do szpitala rodzące kobiety Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Podczas służby policjanci muszą spodziewać się różnych sytuacji, na które muszą być przygotowani. Najczęściej wymagają one umiejętności szybkiego działania, błyskawicznego podejmowania decyzji i empatii. Właśnie te cech niezbędne były do przeprowadzenie przez policjantów niecodziennej interwencji. O nietypową pomoc zostali poproszeni policjanci z nowodworskiej drogówki oraz policjanci z Gdańska. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rodzących kobietach, która wymagały pilnego dotarcia do szpitala w Gdańsku. Ważna była każda chwila, dlatego mundurowi od razu przystąpili do pilotażu kobiet do szpitala.

Oficer dyżurny nowodworskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rodzącej kobiecie, która była w zagrożonej ciąży i rozpoczęła się u niej akcja porodowa. Kobieta musiała trafić jak najszybciej do szpitala w Gdańsku. Oficer dyżurny na miejsce natychmiast skierował policjantów ruchu drogowego. 43-letnia kobieta, jechała już w kierunku Gdańska wraz ze swoją rodzącą 21-letnią córką, u której trwała akcja porodowa. Policjanci przy wykorzystaniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych sprawnie odnaleźli na trasie kobiety i bezpiecznie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali kobiety do szpitala w Gdańsku.

Dzięki policyjnej eskorcie chwilę po dotarciu do szpitala w Gdańsku na świat przyszła mała Maja, która urodziła się w bezpiecznych warunkach.

Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy dużo zdrowia.

Z kolei wczoraj, 5 grudnia policjantów z gdańskiej drogówki o pomoc poprosił kierowca volvo, który wiózł w samochodzie rodzącą żonę. Kobieta była już w ostatniej fazie porodu, a wzmożony ruch pojazdów i warunki jakie panowały na drodze uniemożliwiały rodzinie dojechanie na czas do szpitala. Funkcjonariusze bardzo szybko ocenili sytuację. Z uwagi na warunki pogodowe i drogowe oraz roztrzęsienie kierowcy volvo i sytuację rodzącej, mundurowi podjęli decyzję o tym, że najbezpieczniejszą formą pomocy rodzinie w szybkim dotarciu do szpitala będzie przewiezienie kobiety radiowozem do placówki medycznej. Policjanci o nietypowej interwencji poinformowali dyżurnego gdańskiej komendy i na czas przejazdu do szpitala włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzięki sprawnie przeprowadzonej interwencji rodząca kobieta szybko bezpiecznie dotarła do szpitala.

Policjanci upewnili się, że rodząca uzyskała pomoc specjalistów. Kobieta od razu trafiła na salę porodową, a tam urodziła zdrową dziewczynkę.